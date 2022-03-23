В результате вражеского обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина.

Гибель журналистки подтвердили в редакции The Insider.

— Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел, — заявили в The Insider.

Кроме Баулиной, там погиб еще один гражданский человек. Более того, двое человек, которіе спровождали журналистку, получили ранения.

Ранее Оксана работала в российском Фонде борьбы с коррупцией. Однако организацию внесли в список экстремистских. Затем Оксана Баулина вінуждена біла уехать из РФ. В Украине она успела сделать несколько репортажей.

— The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны. Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты, — добавили в редакции.

The Insider — российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей. Базируется редакция в Латвии.

Читайте Журналист и оператор Fox News убиты под Киевом

Источник: The Insider