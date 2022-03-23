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Факты / Происшествия

В Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина

В результате вражеского обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина.

Гибель журналистки подтвердили в редакции The Insider.

— Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел, — заявили в The Insider.

Кроме Баулиной, там погиб еще один гражданский человек. Более того, двое человек, которіе спровождали журналистку, получили ранения.

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Ранее Оксана работала в российском Фонде борьбы с коррупцией. Однако организацию внесли в список экстремистских. Затем Оксана Баулина вінуждена біла уехать из РФ. В Украине она успела сделать несколько репортажей.

— The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны. Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты, — добавили в редакции.

The Insider — российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей. Базируется редакция в Латвии.

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Источник: The Insider

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