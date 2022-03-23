Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Загибель журналістки підтвердили у редакції The Insider.

– Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл, – заявили в The Insider.

Крім Бауліної, там загинула ще одна цивільна людина. Ба більше, двоє людей, які супроводжували журналістку, зазнали поранень.

Раніше Оксана працювала у російському Фонді боротьби з корупцією. Проте організацію внесли до списку екстремістських. Потім Оксана Бауліна вимушена була виїхати з РФ. В Україні вона встигла зробити кілька репортажів.

– The Insider висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани. Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії, як хаотичні обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти, – додали в редакції.

The Insider – російське інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин. Базується редакція у Латвії.

Читайте Журналістку та оператора Fox News вбито під Києвом

Джерело: The Insider