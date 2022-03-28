В Одесской области задержан мужчина, причастный к незаконной переправке военнообязанных лиц за границу. Ему грозит до девяти лет за решеткой.

По данным следствия, подозреваемый на собственной легковушке отвозил мужчин в Молдову, при необходимости привлекая сообщников.

Прикрывался удостоверением теробороны: под Одессой мужчина перевозил уклонистов в Молдову / 3 фотографии

“Безопасный” побег из государства во время войны он оценил в €5 тыс. с каждого уклониста.

Чтобы на границе не возникало лишних вопросов, он даже записался местной теробороны и прикрывался соответствующим удостоверением.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) УК Украины.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы.