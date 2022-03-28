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Прикривався посвідченням тероборони: під Одесою чоловік перевозив ухилянтів у Молдову

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Прикривався посвідченням тероборони: під Одесою чоловік перевозив ухилянтів у Молдову

На Одещині затримали чоловіка, причетного до незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Йому загрожує до дев’яти років за ґратами.

За даними слідства, підозрюваний на власному легковику відвозив чоловіків до Молдови, за необхідності залучаючи спільників.

Прикривався посвідченням тероборони: під Одесою чоловік перевозив ухилянтів у Молдову / 3 фотографии

“Безпечну” втечу з держави під час війни він оцінив у €5 тис. з кожного ухилянта.

Аби на кордоні до чоловіка не виникало зайвих запитань, він навіть записався місцевої тероборони та прикривався відповідним посвідченням.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою) КК України.

Якщо вина чоловіка буде доведена у суді, йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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