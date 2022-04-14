Правоохоронці вже встановили особи українців, тіла яких були виявлені в підвалі одного з будинків у селі Шевченкове Броварського району, що на Київщині. Цих чоловіків російські загарбники спочатку катували, а потім жорстоко стратили.

Про це поінформував керівник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Він розповів, що слідчо-оперативні групи продовжують “зачистку” тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацією військ РФ. На Київщині це майже 180 населених пунктів.

І щодня правоохоронці фіксують воєнні злочини російських окупантів проти українців.

Так, у селі Шевченкове вони виявили місце масової страти мирних мешканців на території одного із домоволодінь. Там у підвалі були знайдені тіла чоловіків віком від 40 до 50 років зі слідами тортур та вогнепальними пораненнями в голову.

– Днями на території Броварського району, в селі Шевченкове, в приватній садибі в підвалі було виявлено тіла шести закатованих і застрелених чоловіків. Особи п’яти ми вже встановили, – зазначив Нєбитов.

За його словами, жоден із чоловіків, яких російські загарбники піддали тортурам, не мав стосунку до територіальної оборони чи якихось військових структур. Це були мирні жителі.

За даними слідства, один із чоловіків, 1980 року народження, був місцевим жителем. У середині березня йому зателефонував знайомий і повідомив, що російські солдати знущаються з двох жінок неподалік від залізничного полотна. Чоловік побіг туди, й більше його ніхто не бачив, а згодом його тіло виявили правоохоронці в підвалі.

Крім того, з цього ж підвалу дістали тіла двох братів, які теж були закатовані та застрелені. Це були місцеві мешканці.

Ще один чоловік, тіло якого виявили в підвалі, у день зникнення просто їхав селом на велосипеді. Окупанти його застрелили.

Як уточнив Нєбитов, село Шевченкове тривалий час перебувало під окупацією військ РФ. Саме в цей час російські загарбники викрадали місцевих жителів, катували їх, після чого розстрілювали

– Усі ці факти вчергове підтверджують, що українців, місцевих мешканців, які перебували в окупації на Київщині, просто розстрілювали з автоматичної зброї, – наголосив він.

Очільник обласної поліції запевнив, що правоохоронці чітко задокументують всі воєнні злочини РФ, щоб згодом була можливість не лише притягнути винних до відповідальності за українським законодавством, а й у Міжнародному кримінальному суді.

Раніше повідомлялося, що за фактом вбивств українців російськими загарбниками у селі Шевченкове відкрито кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

Джерело: Національна поліція Київської області, Андрій Нєбитов