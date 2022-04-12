В ходе осмотра территории села Шевченково Киевской области сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены тела шести граждан с огнестрельными ранениями. Эти люди были уничтожены российскими агрессорами во время оккупации этого населенного пункта.

Как сообщается, тела замученных и расстрелянных украинцев были обнаружены в подвале одного из частных домовладений.

По данному факту Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Броварского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.