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Факты / Украина

Замучены и расстреляны: в подвале частного дома в Киевской области обнаружены тела шести украинцев

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
горе

В ходе осмотра территории села Шевченково Киевской области сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены тела шести граждан с огнестрельными ранениями. Эти люди были уничтожены российскими агрессорами во время оккупации этого населенного пункта.

Как сообщается, тела замученных и расстрелянных украинцев были обнаружены в подвале одного из частных домовладений.

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По данному факту Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Броварского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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