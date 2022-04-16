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Обстрелы Николаева: российские войска трижды ударили по жилым домам

Юля Захарченко редактор ленты
Обстрелы Николаева: российские войска трижды ударили по жилым домам

Российские войска снова ведут огонь по Николаеву. Вражеская армия утром трижды ударила по жилым домам в городе.

Две ракеты упали в один из местных дворов – разрушены две квартиры и ранена одна женщина. Другие жители дома находились в бомбоубежище во время авиационного удара.

Третья ракета взорвалась недалеко от двора, однако о пострадавших там пока нет официальных данных.

Утром 16 апреля по всей территории Николаевской области трижды раздавался сигнал воздушной тревоги. Первый прозвучал в 04:30 и длился до 05:54, второй — в 06:46 и до 07:17, а третий начался в 09:56 и завершился в 10:39.

Полномасштабная российская агрессия против Украины продолжается с 24 февраля. Вражеская армия уже больше 50 дней убивает мирных жителей и разрушает жилищную инфраструктуру украинских городов.

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Фото: Getty Images

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