Обстріли Миколаєва: російські війська тричі вдарили по житловим будинкам

Російські війська знову ведуть вогонь по Миколаєву. Ворожа армія вранці тричі вдарила по житловим будинкам у місті.

Дві ракети впали в один з місцевих дворів – зруйновано дві квартири та поранена одна жінка. Інші мешканці будинку перебували у бомбосховищі під час авіаційного удару.

Третя ракета вибухнула неподалік від двору, однак про постраждалих там поки немає офіційних даних.

Вранці 16 квітня на всій території Миколаївської області тричі лунав сигнал повітряної тривоги. Перший прозвучав о 0 04:30 та тривав до 05:54, другий – о 06:46 та до 07:17, а третій розпочався о 09:56 та завершився о 10:39.

Повномасштабна російська агресія проти України триває з 24 лютого. Ворожа армія вже понад 50 днів вбиває мирних жителів та руйнує житлову інфраструктуру українських міст.