Взрыв был, но факт массового поражения не подтвержден: Кириленко о событиях в Мариуполе

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко подтвердил взрыв возле завода Азовсталь в Мариуполе. Однако он опроверг информацию, что там могло находиться около 300 людей, среди которых есть дети.

Об этом Павел Кириленко заявил в эфире украинского телеканала. По его словам, произошел взрыв, но слухи о возможном большом количестве пострадавшего мирного населения не подтверждены.

— Взрыв был, но факт массового поражения местного населения и военных пока не подтвержден. Если будет подтверждение, куда попало, я непременно сообщу соответствующим образом, – заявил он.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью.

По его словам, кроме украинских защитников, в укрытии мариупольского завода могут находиться мирные жители. Российские войска сбрасывают на завод мощные бомбы, а под завалами может прятаться очень много людей.