Вибух був, але факту масового ураження не підтверджено: Кириленко про події у Маріуполі

Очільник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко підтвердив вибух біля заводу Азовсталь у Маріуполі. Проте він спростував інформацію, що там могло перебувати близько 300 людей, серед яких є діти.

Про це Павло Кириленко заявив в ефірі українського телеканалу. За його словами, відбувся вибух, але чутки про можливу велику кількість постраждалого мирного населення не підтверджено.

– Вибух був, але факту масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо буде підтвердження, куди влучило, я неодмінно повідомлю відповідним чином, – заявив він.

Заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.

За його словами, окрім українських захисників, в укритті маріупольського заводу можуть перебувати мирні жителі. Російські війська скидають на завод надпотужні бомби, а під завалами може ховатися дуже багато людей.