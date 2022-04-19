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Факти / Надзвичайні події

Вибух був, але факту масового ураження не підтверджено: Кириленко про події у Маріуполі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Азовсталь

Очільник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко підтвердив вибух біля заводу Азовсталь у Маріуполі. Проте він спростував інформацію, що там могло перебувати близько 300 людей, серед яких є діти.

Про це Павло Кириленко заявив в ефірі українського телеканалу. За його словами, відбувся вибух, але чутки про можливу велику кількість постраждалого мирного населення не підтверджено.

– Вибух був, але факту масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо буде підтвердження, куди влучило, я неодмінно повідомлю відповідним чином, – заявив він.

Заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.

За його словами, окрім українських захисників, в укритті маріупольського заводу можуть перебувати мирні жителі. Російські війська скидають на завод надпотужні бомби, а під завалами може ховатися дуже багато людей.

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Фото: УНІАН

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