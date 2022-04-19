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Азовсталь разбомблен, а под завалами остаются люди — Азов

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Азовсталь разбомблен, а под завалами остаются люди — Азов

Мариупольский завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью.

Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламарь.

Он рассказал, что на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей.

— Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела, – добавил Паламарь.

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Служба безопасности Украины перехватила разговор ростовского командира взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от легендарного здания. В разговоре он отмечает, что командование РФ планирует сбросить трехтонные бомбы на Азовсталь.

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Источник: Радио Свобода

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