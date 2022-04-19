Мариупольский завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью.

Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламарь.

Он рассказал, что на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей.

— Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела, – добавил Паламарь.

Служба безопасности Украины перехватила разговор ростовского командира взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от легендарного здания. В разговоре он отмечает, что командование РФ планирует сбросить трехтонные бомбы на Азовсталь.