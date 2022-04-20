Освятил вражескую технику и кормил военных РФ: жителя Киевщины взяли под стражу

Житель Киевской области, который представлялся монахом, освящал вражескую технику, крестил российских военных, снабжал захватчиков жильем и едой, может попасть в тюрьму на 12 лет за сотрудничество с врагами.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, житель села Андреевка под Киевом, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за развращение детей, сотрудничал с российской армией во время временной оккупации населенного пункта.

Мужчина предоставил захватчикам жилье и снабжал вражеских военных едой. Он сообщал врагам о месте жительства обеспеченных людей, дома которых захватчики затем грабили.

Фигурант дела представлялся монахом, совершал обряды крещения военных страны-агрессора и освящал вражескую технику.

Российские военные, которым он помогал, разбили село Андреевка почти полностью. Населенный пункт потерпел наибольшие разрушения во время полномасштабной военной агрессии РФ среди населенных пунктов Макаровской объединенной территориальной общины. В селе уничтожено более 60% местной инфраструктуры.

Гражданину сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (по части 4 и 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Мужчине избрали меру пресечения — содержание под стражей.