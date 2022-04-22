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В Запорожской области упал самолет АН-26: есть пострадавшие

Юля Захарченко редактор ленты
літак АН-26

На территории Запорожской области в Вольнянском районе упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате падения воздушного судна есть пострадавшие.

– Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности вскоре, – отметили в Запорожской ОВА.

Ан-26 – это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.

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Фото: Depositphotos

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