В Запорожской области упал самолет АН-26: есть пострадавшие

На территории Запорожской области в Вольнянском районе упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате падения воздушного судна есть пострадавшие.

– Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности вскоре, – отметили в Запорожской ОВА.

Ан-26 – это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.