У Запорізькій області впав літак АН-26: є постраждалі

На території Запорізької області у Вільнянському районі впав літак АН-26, який виконував технічний рейс.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок падіння повітряного судна є постраждалі.

– Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом, – зазначили у Запорізькій ОВА.

Ан-26 — це турбогвинтовий військово-транспортний літак, розроблений у Державному підприємстві Антонов.

Високі злітно-посадкові якості та прохідність шасі забезпечують невибагливість до злітно-посадкових майданчиків і дозволяють експлуатувати літак на ґрунтових, трав’яних, галькових, піщаних, засніжених і розмоклих аеродромах малих розмірів.