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Это один из самых тяжелых ударов по УЗ: Камышин о ракетных ударах

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
залізничні колії

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин в эфире телемарафона рассказал о последствиях ракетных ударов россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины сегодня, 25 апреля.

— Мы до последнего надеялись, что один из пропавших железнодорожников будет жив, но, к сожалению, его нашли под обломками одной из станций — и он погиб. Также есть четверо раненых разной степени тяжести, — сообщил он.

Камышин отметил, что погибший обнаружен на станции Казатин.

По его словам, за все время войны это один из самых тяжелых ударов, а именно системный удар по пяти станциям.

— Все эти ракетные удары были нанесены в течение одного часа. И, к сожалению, враг продолжает системно разбивать железнодорожную инфраструктуру. Полная ликвидация всех инфраструктурных потерь, которые мы понесли, займет месяцы, — добавил глава правления УЗ.

Камышин отметил, что для российских военных железнодорожная инфраструктура будет оставаться “объектом прицельной атаки”.

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Фото: Pixabay

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