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Факты / Происшествия

Повреждены около 20 домов: глава Ровенской ОВА о последствиях ракетного удара

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
залізничні колії

В Ровенской области три российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что в результате обстрела обошлось без жертв, но у одного работника железной дороги есть легкое повреждение.

Сообщается о повреждении окон и крыш около 20 близлежащих домов к эпицентру попадания российских снарядов. В настоящее время с местными жителями работают психологи.

Движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области.

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В целом, утром воздушная тревога звучала почти по всей территории Украины. В частности, во Львовской области из-за ракетных обстрелов вспыхнули пожары. А именно в двух населенных пунктах Золочевского района.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.

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Фото: Depositphotos

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