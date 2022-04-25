Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін в ефірі телемарафону розповів про наслідки ракетних ударів росіян по залізничній інфраструктурі України сьогодні, 25 квітня.

— Ми до останнього сподівалися, що один зі зниклих залізничників буде живий, але, на жаль, його знайшли під уламками однієї зі станцій – він загинув. Також є чотири поранених різного ступеня тяжкості, – повідомив він.

Камишін зазначив, що загиблий знайдений на станції Козятин.

За його словами, за весь час війни це один із найтяжчий ударів, а саме системний удар по п’яти станціях.

— Всі ці ракетні удари були зроблені протягом однієї години. І, на жаль, ворог продовжує системно бити залізничну інфраструктуру. Повна ліквідація всіх інфраструктурних втрат, яких ми зазнали, займе місяці, – додав голова правління УЗ.

Камишін зазначив, що для російських військових залізнична інфраструктура буде залишатися “об’єктом прицільної атаки”.