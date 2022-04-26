Российские оккупанты обстреляли город Золочев в Харьковской области. В результате чего погибла 72-летняя пенсионерка, еще два человека получили ранения.

Расследование по этому факту проводят следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры.

— По данным следствия, 25 апреля 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев… Погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице во время обстрела. Еще двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 8 жилых домов, — сообщает пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.