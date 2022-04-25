Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Харьковской области. Сегодня в результате вражеских обстрелов пострадали жители Дергачев и нескольких сел, которые находятся рядом.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, российские оккупанты стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.

В результате вражеских обстрелов невинно погибли трое мирных жителей, еще один человек ранен. Также Олег Синегубов добавил, что из-за дневных вражеских обстрелов двое гражданских людей получили ранения в Золочевском районе.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61 день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.

25 апреля под российскими ракетными ударами оказались Жмеринка и Казатин в Винницкой области. В областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеских обстрелов погибли пятеро человек, еще 18 ранены.

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Также 25 апреля прогремели взрывы на Львовщине. В результате вражеского ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.