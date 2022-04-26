Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Обстріл Золочева на Харківщині: загинула пенсіонерка, двоє людей поранено

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Обстріл Золочева на Харківщині: загинула пенсіонерка, двоє людей поранено

Російські окупанти обстріляли місто Золочів у Харківській області. Внаслідок чого загинула 72-річна пенсіонерка, ще двоє людей отримали поранення.

Розслідування за цим фактом проводять слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

– За даними слідства, 25 квітня 2022 року російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів… Загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці під час обстрілу. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено 8 житлових будинків, – повідомляє пресслужба Харківської прокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Читайте
Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: троє людей загинули, є поранені

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка