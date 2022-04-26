Російські окупанти обстріляли місто Золочів у Харківській області. Внаслідок чого загинула 72-річна пенсіонерка, ще двоє людей отримали поранення.

Розслідування за цим фактом проводять слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

– За даними слідства, 25 квітня 2022 року російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів… Загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці під час обстрілу. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено 8 житлових будинків, – повідомляє пресслужба Харківської прокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.