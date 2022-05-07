Леса почти не осталось: в Херсонской области оккупанты не пускают людей погасить пожар

В Херсонской области в селе Ивановка Голопристанского района пылает лес, который не могут потушить с 1 мая.

Сегодня местные пытались его тушить, но лопатами это сделать невозможно. Тем более оккупанты не дают это сделать, не пуская туда людей.

По информации Фактов ICTV, глава лесничества и лесник поехали к позициям оккупантов, чтобы те пустили людей к тушению пожара, который уже приближался к селу. Захватчики вместе с авто забрали мужчин. Лесника отпустили, а глава лесничества до сих пор остается в плену у оккупантов.

Военные РФ банально не дают местным защитить свое жилье. Также, по информации Фактов ICTV, леса почти не осталось.

2 мая глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщил, что на временно оккупированной Херсонской области на прошлой неделе было охвачено огнем более 800 га леса.

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Отмечалось, что российские военные мешали потушить пожар. Они не пускали на место возгорания лесную охрану до тех пор, пока огонь не добрался блокпостов военных РФ.