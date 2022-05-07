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Факти / Надзвичайні події

Лісу майже не залишилося: на Херсонщині окупанти не пускають людей загасити пожежу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
лісова пожежа

На Херсонщині у селі Іванівка Голопристанського району палає ліс, який не можуть загасити з 1 травня.

Сьогодні місцеві намагалися його гасити, але лопатами це неможливо зробити. Тим більше окупанти не дають це зробити, не пускаючи туди людей.

За інформацією Фактів ICTV, очільник лісництва та лісник поїхали до позицій окупантів, щоб ті пустили людей до гасіння пожежі, яка вже наближалася до села. Натомість загарбники разом з авто забрали чоловіків. Лісника відпустили, а очільник лісництва досі залишається у полоні окупантів.

Військові РФ банально не дають місцевим захистити своє житло. Також за інформацією Фактів ICTV, лісу майже не залишилося.

2 травня голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець повідомив, що на тимчасово окупованій Херсонщині минулого тижня було охоплено вогнем понад 800 га лісу.

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Зазначалося, що російські військові заважали загасити пожежу. Вони не пускали на місце займання лісову охорону доки вогонь не дістався блокпостів військових РФ.

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Фото: Depositphotos

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