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Факты / Происшествия

Российские войска ракетами обстреляли Красноград в Харьковской области

Марта Бондаренко редактор ленты
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Сегодня утром, 7 мая, российские оккупанты ракетами нанесли удар по городу Красноград Харьковской области.

Об этом сообщает Суспильне.Харьков.

По предварительной информации, раненых или жертв нет. Все детали вражеских обстрелов и возможные разрушения пока уточняются.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки российский враг трижды обстрелял Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Также оккупационные войска нанесли ракетный удар и по силам обороны Харькова.

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В 23.00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. В результате обстрела ранения получил 35-летний смотритель музея. Само помещение уничтожено.

Сегодня также российские военные нанесли ракетный удар и по Полтавской области. Там зафиксировали прилет в город Карловка, восточнее областного центра.

Источник: Суспільне.Харків, Олег Синегубов,

Фото: Воздушное командование Запад

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