Россияне снова ударили по ТЦ Амстор в Запорожье: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Вечером во вторник, 22 сентября, российские оккупанты ударили по торговому центру Амстор в Запорожье. Вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.
О деталях сообщили и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны региона Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 22 сентября: под ударом ТЦ Амстор
Сначала Иван Федоров сообщил, что враг нанес удар по торговому центру в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар.
Через некоторое время он обнародовал видео последствий: на кадрах видно, что пылает ТЦ Амстор. Огонь, в частности, охватил крышу торгового центра.
По данным руководителя ОВА Михаила Семикина, в результате удара по ТЦ в Запорожье ранения получили двое мужчин. Медики оказывают им необходимую помощь.
Семикин уточнил, что враг нанес удар по торговому центру в Южном микрорайоне.
– Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей, – подчеркнул глава ОВА, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Следует отметить, что это не первый удар по ТЦ Амстор в Запорожье. Только пять дней тому назад враг атаковал торговый центр этой сети в другом районе города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА