Вечером во вторник, 22 сентября, российские оккупанты ударили по торговому центру Амстор в Запорожье. Вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.

О деталях сообщили и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны региона Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 22 сентября: под ударом ТЦ Амстор

Сначала Иван Федоров сообщил, что враг нанес удар по торговому центру в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар.

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Через некоторое время он обнародовал видео последствий: на кадрах видно, что пылает ТЦ Амстор. Огонь, в частности, охватил крышу торгового центра.

По данным руководителя ОВА Михаила Семикина, в результате удара по ТЦ в Запорожье ранения получили двое мужчин. Медики оказывают им необходимую помощь.

Семикин уточнил, что враг нанес удар по торговому центру в Южном микрорайоне.

– Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей, – подчеркнул глава ОВА, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Следует отметить, что это не первый удар по ТЦ Амстор в Запорожье. Только пять дней тому назад враг атаковал торговый центр этой сети в другом районе города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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