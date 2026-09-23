Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 23 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошедших суток произошло 134 боевых столкновения.
Противник нанес ракетный удар, совершил 53 авиаудара, в ходе которых сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5 378 дронов-камикадзе и осуществил 1 999 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 23 сентября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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