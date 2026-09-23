Всего с начала прошедших суток произошло 134 боевых столкновения.

Противник нанес ракетный удар, совершил 53 авиаудара, в ходе которых сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5 378 дронов-камикадзе и осуществил 1 999 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 23 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.