Международный валютный фонд поможет Украине найти часть финансирования, необходимого для обеспечения финансовой устойчивости государства в 2027 году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 сентября по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский заявил, что МВФ поможет найти средства для Украины

— Встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. МВФ поможет найти часть средств, которые необходимы для финансовой устойчивости Украины в следующем году. Спасибо за это решение, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый экономический шаг, направленный на поддержку Украины, касается справедливой защиты украинцев.

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Во время встречи стороны обсудили важность принятия законов, которые являются обязательствами Украины перед международными партнерами.

По словам президента, Верховная Рада уже поддержала часть необходимых решений. До конца года парламент должен проголосовать за все остальные законы, необходимые для обеспечения финансовой поддержки Украины.

Зеленский рассказал представительнице МВФ о ситуации с безопасностью в Украине и изменениях в тактике России во время воздушных атак.

— Россияне пытаются не только уничтожить жизнь как таковую, но и максимально парализовать работу бизнеса и государства. Именно поэтому макрофинансовая помощь сейчас особенно важна для нас. Спасибо за все программы поддержки со стороны МВФ, которые помогают нашей экономике выстоять, – подчеркнул он.

Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. Предварительно непокрытую потребность в финансировании на 2027 год оценивают в $32,6 млрд.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической.

Если Верховная Рада с задержкой будет принимать необходимые решения, Украина может потерять значительную часть из $29,5 млрд международного финансирования.

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