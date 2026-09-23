Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 23 сентября: ВСУ уничтожили 1 560 оккупантов и 32 артсистемы
Потери врага на 23 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 673-е сутки полномасштабной войны превысили 1,522 млн.
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Потери врага на 23 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 522 440 (+1 560) человек
- танков – 12 367 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 387 (+13) шт.
- артиллерийских систем – 50 216 (+32) шт.
- РСЗО – 2 152 (+1) шт.
- средств ПВО – 1 665 (+2) шт.
- самолетов – 442 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 723 (+3) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 530 560 (+1 426) шт.
- крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 553 (+380) шт.
- специальной техники – 4 737 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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