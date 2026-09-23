Потери врага на 23 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 673-е сутки полномасштабной войны превысили 1,522 млн.

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Потери врага на 23 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 522 440 (+1 560) человек
  • танков – 12 367 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 387 (+13) шт.
  • артиллерийских систем – 50 216 (+32) шт.
  • РСЗО – 2 152 (+1) шт.
  • средств ПВО – 1 665 (+2) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 723 (+3) шт.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 530 560 (+1 426) шт.
  • крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 553 (+380) шт.
  • специальной техники – 4 737 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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