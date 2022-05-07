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Факты / Происшествия

Россию накрыла экологическая катастрофа: в Краснодарском крае сильная пылевая буря

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
пилова буря у Красноярську

Краснодарский край в России накрыла пыльная буря. Видимость в регионе практически нулевая.

Как пишут российские СМИ, в Краснодарске ветер настолько сильный, что вы даже ломаете деревья.

Местных жителей просят не отворить окна и не выходить на улицу.

— По данным Гидрометцентра из-за достаточно сильного ветра в воздухе присутствуют пылевые массы, на большей территории края задымление отсутствует, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Красноярского края.

По данным строительства аэропорта Красноярска, на данный момент дует юго-западный ветер со скоростью 12 м/с, его порывы составляют 21 м/с. Видимость упала с 10 км до 1,7 км.

Ранее этот регион России накрыли пожары. Огнем охвачено более 60 строений, две пилорамы, детский сад, медпункт. Сообщается о жертвах, среди которых есть дети.

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В российских СМИ не называли причин массовых пожаров, в частности, не звучало ничего о “хлопках”. Однако, сообщалось, что их не могут потушить из-за сильного ветра. В регионе объявлен режим ЧС.

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Фото: Gornovosti

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