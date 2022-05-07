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Факти / Надзвичайні події

Росію накрила екологічна катастрофа: у Красноярському краї сильна пилова буря

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пилова буря у Красноярську

Краснодарський край у Росії накрила пилова буря. Видимість у регіоні практично нульова.

Як пишуть російські ЗМІ, у Красноярську вітер настільки сильний, що ви навіть ламає дерева.

Місцевих мешканців просять не відчинять вікна і не виходити на вулицю.

— За даними Гідрометцентру через досить сильний вітер у повітрі присутні пилові маси, на більшій території краю задимлення відсутнє, – повідомили у пресслужбі ГУ МНС Красноярського краю.

За даними зведення аеропорту Красноярська, наразі дме південно-західний вітер зі швидкістю 12 м/с, його пориви становлять 21 м/с. Видимість впала з 10 км до 1,7 км.

Раніше цей регіон Росії накрили пожежі. Вогнем охоплено понад 60 будівель, дві пілорами, дитячий садок, медпункт. Повідомляється про жертви, серед яких є діти.

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У російських ЗМІ не називали причин масових пожеж, зокрема не лунало нічого про “хлопки”. Втім повідомлялося, що їх не можуть загасити через сильний вітер. У регіоні оголошено режим НС.

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Фото: Gornovosti

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