Искали лиц из “русского мира”: в Одесской области мужчина выстрелил в полицейского

В Одесской области во время проведения контрдиверсионных действий 73-летний мужчина тяжело ранил полицейского, погибла жена подозреваемого. Женщина умерла от потери крови до прибытия медицинских работников.

По данным Национальной полиции, во время отработки одного адреса владелец дома выстрелил в правоохранителя из гладкоствольного охотничьего ружья, когда увидел, как полицейские приближаются ко двору.

Событие произошло в населенном пункте Украины, прилегающем к границе с Приднестровьем. Правоохранители предпринимали контрдиверсионные меры по выявлению людей, связанных с криминалитетом и “русским миром”.

Во время задержания мужчины получила ранение его жена. До прибытия скорой помощи женщина умерла от потери крови. Полицейского доставили в больницу и прооперировали, ему требуется значительное переливание крови.

Правоохранители задержали 73-летнего мужчину. На месте работают следователи. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований Украины. Решается вопрос о правовой квалификации.