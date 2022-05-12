Шукали осіб з “руського міра”: в Одеській області чоловік вистрілив у поліцейського

В Одеській області під час проведення контрдиверсійних заходів 73-річний чоловік важко поранив поліцейського, загинула дружина підозрюваного. Жінка померла від втрати крові до прибуття медичних працівників.

За даними Національної поліції, під час відпрацювання однієї адреси власник оселі вистрілив у правоохоронця з гладкоствольної мисливської рушниці, коли побачив, як поліцейські наближаються до двору.

Подія сталася у населеному пункті України, прилеглому до кордону з Придністров’ям. Правоохоронці здійснювали контрдиверсійні заходи для виявлення людей, пов’язаних з криміналітетом та “руськім міром”.

Під час затримання чоловіка дістала поранення його дружина. До прибуття швидкої медичної допомоги жінка померла від втрати крові. Поліцейського доставили до лікарні та прооперували, йому потрібне значне переливання крові.

Правоохоронці затримали 73-річного чоловіка. На місці працюють слідчі. Про подію проінформовано Державне бюро розслідувань України. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.