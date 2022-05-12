Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Шукали осіб з “руського міра”: в Одеській області чоловік вистрілив у поліцейського

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Шукали осіб з “руського міра”: в Одеській області чоловік вистрілив у поліцейського

В Одеській області під час проведення контрдиверсійних заходів 73-річний чоловік важко поранив поліцейського, загинула дружина підозрюваного. Жінка померла від втрати крові до прибуття медичних працівників.

За даними Національної поліції, під час відпрацювання однієї адреси власник оселі вистрілив у правоохоронця з гладкоствольної мисливської рушниці, коли побачив, як поліцейські наближаються до двору.

Подія сталася у населеному пункті України, прилеглому до кордону з Придністров’ям. Правоохоронці здійснювали контрдиверсійні заходи для виявлення людей, пов’язаних з криміналітетом та “руськім міром”.

Під час затримання чоловіка дістала поранення його дружина. До прибуття швидкої медичної допомоги жінка померла від втрати крові. Поліцейського доставили до лікарні та прооперували, йому потрібне значне переливання крові.

Правоохоронці затримали 73-річного чоловіка. На місці працюють слідчі. Про подію проінформовано Державне бюро розслідувань України. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка