Сегодня утром, 16 мая, в городе Николаев слышны взрывы.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Да, в Николаеве с 5.19 прозвучала воздушная тревога. Чуть позже глава города в своем Telegram-канале написал, что слышны взрывы.

– В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь как можно дальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен, — подчеркнул мэр.

Ранее Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город, чтобы не подвергать себя опасности из-за постоянных вражеских обстрелов.

— Если есть возможность, то все-таки уезжать из города, пока не закончатся постоянные бомбардировки, потому что жизнь – это самое ценное, что есть у человека, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, что 13 мая вражеские обстрелы нанесли ущерб пяти объектам городской инфраструктуры и более 10 жилым многоэтажкам.

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Источник: Александр Сенкевич

Фото: Командование Восток