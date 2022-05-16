Сьогодні зранку, 16 травня, у місті Миколаїв чутно вибухи.

Про це повідомляє мер міста Олександр Сенкевич.

Так, у Миколаєві з 5.19 пролунала повітряна тривога. Трохи згодом очільник міста у своєму Telegram-каналі написав, що чутно вибухи.

– У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь якомога далі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін, – наголосив мер.

Раніше Олександр Сенкевич закликав жителів залишити місто, щоб не наражати себе на небезпеку через постійні ворожі обстріли.

– Якщо є можливість, то все-таки їхати з міста, доки не закінчаться постійні бомбардування, бо життя – це найцінніше, що має людина, – написав Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, що 13 травня ворожі обстріли завдали шкоди п‘яти об’єктам міської інфраструктури та понад 10 житловим багатоповерхівкам.

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Джерело: Олександр Сенкевич

Фото: Командування Схід