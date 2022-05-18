Май, 18 в 11:52

За сутки только Северодонецк Луганской области выдержал 15 вражеских артиллерийских атак.

Там разрушены 12 многоэтажек. В нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Пламенем охватило также торговые павильоны города.

Повреждено при обстреле одно из админзданий и проходная завода Азот.

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Один из жителей Северодонецка получил осколочное ранение.

В больнице Днепра медики борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который получил травму почек во время обстрела населенного пункта 16 мая.

– В Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших от минно-взрывных травм. Поступила информация об утраченных жизнях в Золотом и Попасной. “Русский мир”, уничтожающий все на своем пути, хочет навязать Луганщине жизнь без людей, домов, заводов, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

По селам Попаснянской общины враг нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

Повреждены дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке и Горском.

Напомним, что, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ сосредоточила в Луганской области около 15 вертолетов для авиационной поддержки наступательных действий.

Сейчас агрессор пытается наступать в направлении Боровеньков и Северодонецка.

Украинские военные в Луганской и Донецкой областях 17 мая отразили 12 атак врага, уничтожив:

три танка,

три артиллерийские системы,

шесть единиц боевой бронированной техники,

семь автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай