Обстрелы с артиллерии и самолетов Су-35: ситуация в Луганской области 18 мая
За сутки только Северодонецк Луганской области выдержал 15 вражеских артиллерийских атак.
Там разрушены 12 многоэтажек. В нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Пламенем охватило также торговые павильоны города.
Повреждено при обстреле одно из админзданий и проходная завода Азот.
Один из жителей Северодонецка получил осколочное ранение.
В больнице Днепра медики борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который получил травму почек во время обстрела населенного пункта 16 мая.
– В Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших от минно-взрывных травм. Поступила информация об утраченных жизнях в Золотом и Попасной.
“Русский мир”, уничтожающий все на своем пути, хочет навязать Луганщине жизнь без людей, домов, заводов, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
По селам Попаснянской общины враг нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.
Повреждены дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке и Горском.
Напомним, что, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ сосредоточила в Луганской области около 15 вертолетов для авиационной поддержки наступательных действий.
Сейчас агрессор пытается наступать в направлении Боровеньков и Северодонецка.
Украинские военные в Луганской и Донецкой областях 17 мая отразили 12 атак врага, уничтожив:
- три танка,
- три артиллерийские системы,
- шесть единиц боевой бронированной техники,
- семь автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай