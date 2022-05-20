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Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек: есть погибшие

Юлия Соколова, редактор ленты
Сєвєродонецьк

Утром в пятницу, 20 мая, российские войска обстреляли школу в городе Северодонецк (Луганская область), в укрытии которой прятались более 200 человек, в том числе и дети.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По состоянию на данный момент известно о как минимум троих погибших.

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– Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте, – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что полиция сейчас пытается перевезти людей в другое укрытие.

Гайдай призвал все еще остающихся в городе граждан постоянно находиться в укрытиях.

По информации главы ОВА, оккупанты хотят уничтожить Северодонецк, усилили обстрелы города и целенаправленно бьют по жилому массиву.

По информации ГУ Национальной полиции в Луганской области, в укрытии школы, попавшей сегодня под обстрел, обычно прятались от 150 до 300 человек, среди них много детей. Правоохранители подтверждают информацию о как минимум троих погибших.

На месте обстрела сейчас работают сотрудники следственно-оперативной группы и других служб полиции. Они эвакуируют граждан в другие, более безопасные места пребывания.

Накануне сообщалось, что враг сосредоточил все усилия на том, чтобы взять Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Из-за вражеских обстрелов в Северодонецке накануне погибли 12 человек.

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Источник: Сергей Гайдай, Национальная полиция Луганской области

Фото: Сергей Гайдай

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