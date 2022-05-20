Травень, 20 в 13:54

Зранку в п’ятницю, 20 травня, російські війська обстріляли школу в місті Сєвєродонецьк (Луганська область), в укритті якої ховалися понад 200 людей, зокрема й діти.

Про це поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Станом на зараз відомо про щонайменше трьох загиблих.

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– Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці, – повідомив Гайдай.

Він уточнив, що поліція зараз намагається перевезти людей до іншого укриття.

Гайдай закликав громадян, які все ще залишаються в місті, постійно знаходитися в укриттях.

За інформацією голови ОВА, окупанти хочуть знищити Сєвєродонецьк, посилили обстріли міста та цілеспрямовано б’ють по житловому масиву.

За інформацією ГУ Національної поліції в Луганській області, в сховищі школи, яка потрапила сьогодні під обстріл, зазвичай переховувались від 150 до 300 осіб, серед них багато дітей. Правоохоронці підтверджують інформацію про щонайменше трьох загиблих.

На місці обстрілу зараз працюють співробітники слідчо-оперативної групи та інших служб поліції. Вони евакуюють громадян до інших, більш безпечних місць перебування.

Напередодні повідомлялося, що ворог зосередив усі зусилля на тому, щоб взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Через ворожі обстріли в Сєвєродонецьку напередодні загинуло 12 людей.

Джерело: Сергій Гайдай, Національна поліція Луганської області

Фото: Сергій Гайдай