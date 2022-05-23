Май, 23 в 13:52

Президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами в поселке Десна в Черниговской области нашли 87 погибших.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

– Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война может повториться и потому очень важно позаботиться о своей безопасности в будущем.

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— Наша задача – сделать самую современную систему ПВО, самую современную мультисистему безопасности. Наша задача – иметь договор безопасности с другими странами, которым мы доверяем. Желательно, чтобы он был ратифицирован в парламентах государств стратегических партнеров, чтобы какие-либо планы агрессора о вторжении в Украину прекращались еще до входа на нашу землю, – заявил глава государства.

Напомним, что вражеские обстрелы Десны произошли во вторник, 17 мая. Оккупанты выпустили четыре ракеты, две из них попали в здание.