Травень, 23 в 13:52

Президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами у селищі Десна на Чернігівщині знайшли 87 загиблих.

Про це глава держави сказав у своєму виступі перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

– Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна може повторитися і тому дуже важливо подбати про свою безпеку у майбутньому.

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– Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо. Бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав стратегічних партнерів, щоб будь-які плани агресора про вторгнення в Україну припинялися ще до входу на нашу землю, – заявив очільник держави.

Нагадаємо, що ворожий обстріл Десни стався у вівторок, 17 травня. Окупанти випустили чотири ракети, дві з них влучили в будівлі.