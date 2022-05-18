Май, 18 в 14:53

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что число погибших и травмировавшихся в результате авиаудара Российской Федерации 17 мая возросло.

Об этом в среду, 18 мая, в ГСЧС рассказали изданию Суспильное.

Как уточняется, число погибших выросло с восьми до 11 человек. Число раненых из-за действий россиян, между тем, из 12 поднялось до 17.

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– Это информация с 17.00 17 мая, однако свежей нет, – уточняют в издании.

Напомним, за ситуацией в украинских городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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