Обстрел Десны на Черниговщине: число погибших выросло до 11
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что число погибших и травмировавшихся в результате авиаудара Российской Федерации 17 мая возросло.
Об этом в среду, 18 мая, в ГСЧС рассказали изданию Суспильное.
Как уточняется, число погибших выросло с восьми до 11 человек. Число раненых из-за действий россиян, между тем, из 12 поднялось до 17.
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– Это информация с 17.00 17 мая, однако свежей нет, – уточняют в издании.
Напомним, за ситуацией в украинских городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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