Май, 23 в 6:14

Сегодня ночью, 23 мая, в городе Коростень Житомирской области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщила заместитель городского главы Наталья Чижевская в комментарии Общественному.

По ее словам, сначала местные жители услышали два взрыва, которым предшествовали вспышки. Впоследствии был слышен еще один взрыв.

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Напомним, что 22 мая около 13.00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Наши военные уничтожили четыре крылатые ракеты, летевшие с юго-восточного направления.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате вражеских ракетных обстрелов погиб один человек. На месте удара произошел пожар, который ликвидировать удалось ближе к семи часам вечера.

Снова пострадали дома людей, которые только начали их чинить и забивали окна, сказал Бунечко.

Фото: Коростень офіційний