Травень, 23 в 6:14

Сьогодні вночі, 23 травня, у місті Коростень на Житомирщині під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Про це повідомила заступниця міського голови Наталія Чижевська у коментарі Суспільному.

За її словами, спочатку місцеві жителі почули два вибухи, яким передували спалахи. Згодом було чути ще один вибух.

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Нагадаємо, що 22 травня близько 13.00 ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури Житомирської області. Наші військові знищили чотири крилаті ракети, які летіли з південно-східного напрямку.

Голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок ворожих ракетних обстрілів загинула одна людина. На місці удару сталася пожежа, яку ліквідувати вдалося ближче до сьомої години вечора.

Знову постраждали будинки людей, які тільки почали їх лагодити і забивали вікна, сказав Бунечко.

Фото: Коростень офіційний