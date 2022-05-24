В Мариуполе нашли под завалами многоэтажки 200 погибших жителей

Май, 24 в 12:51

В Мариуполе во время разборки завалов многоэтажки возле пригородной автозаправочной станции в подвале обнаружили 200 погибших мирных жителей. Специалисты отметили, что тела умерших – с высокой степенью разложения.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что из-за отказа местных жителей собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь можно почувствовать почти во всем квартале.

— Город превратился в сплошное кладбище. Могильник. Ярость. Просто ярость, – заявил Андрющенко.

Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой Государственной корпорации ритуал из Донецка процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен, подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Для так называемого официального и бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в “морг”. Местных жителей принуждают заявлять, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что человек убит якобы украинской армией.

В результате ужасных условий в импровизированном морге на улице составлено в пакетах большое количество трупов. В результате полномасштабной российской агрессии город превратился в сплошное кладбище, заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко