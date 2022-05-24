У Маріуполі знайшли під завалами багатоповерхівки 200 загиблих жителів

Травень, 24 в 12:51

У Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки біля приміської автозаправної станції у підвалі знайшли 200 загиблих мирних жителів. Фахівці відзначили, що тіла померлих – з високим ступенем розкладання.

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що через відмову місцевих жителів збирати та упаковувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишилися на місці, через частково розібрані завали сморід можна відчути майже у всьому кварталі.

– Місто перетворилось на суцільне кладовище. Могильник. Лють. Просто лють, – заявив Андрющенко.

Через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої Державної корпорації ритуал з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено, наголосив радник мера Маріуполя.

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Для так званого офіційного та безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого до “моргу”. Місцевих жителів примушують заявляти, що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже, що людина вбита начебто українською армією.

Внаслідок жахливих умов в імпровізованому моргу на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Внаслідок повномасштабної російської агресії місто перетворилось на суцільне кладовище, заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко