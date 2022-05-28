Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Николаеве прозвучала серия взрывов – местные СМИ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Николаеве, по данным местных СМИ, раздалась серия взрывов.

Официальной информации об этом пока нет.

Сейчас смотрят

Уже некоторое время Николаев страдает от постоянных обстрелов российской армии. В результате вражеских атак в городе разрушены многие объекты инфраструктуры: школы, детсады, предприятия, водоканал, теплоэнерго и другие.

Из-за действий российских оккупантов Николаеву нанесен ущерб почти на 400 млн грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка