Май, 28 в 9:10

В Николаеве, по данным местных СМИ, раздалась серия взрывов.

Официальной информации об этом пока нет.

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Уже некоторое время Николаев страдает от постоянных обстрелов российской армии. В результате вражеских атак в городе разрушены многие объекты инфраструктуры: школы, детсады, предприятия, водоканал, теплоэнерго и другие.

Из-за действий российских оккупантов Николаеву нанесен ущерб почти на 400 млн грн.