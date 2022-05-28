В Николаеве прозвучала серия взрывов – местные СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Николаеве, по данным местных СМИ, раздалась серия взрывов.
Официальной информации об этом пока нет.
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Уже некоторое время Николаев страдает от постоянных обстрелов российской армии. В результате вражеских атак в городе разрушены многие объекты инфраструктуры: школы, детсады, предприятия, водоканал, теплоэнерго и другие.
Из-за действий российских оккупантов Николаеву нанесен ущерб почти на 400 млн грн.