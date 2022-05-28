Травень, 28 в 9:10

У Миколаєві чутно вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляють, що пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про вибухи в Миколаєві поки що немає.

Вже певний час Миколаїв потерпає від безперестанних обстрілів російської армії. Внаслідок ворожих обстрілів у місті зруйновано багато об’єктів місцевої інфраструктури.

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Через дії російських окупантів Миколаєву завдано майже 400 млн грн збитків. Це школи, дитсадки, підприємства, водоканал, теплоенерго та інші. Це об’єкти, які були частково зруйновані.

Також у Миколаєві постійно лунають повітряні тривоги – російська армія досі обстрілює місто та намагається зруйнувати якомога більше будинків.