Пять прилетов: оккупанты обстреляли окрестности Бачевска на Сумщине
Российские войска около 13.00 с территории РФ обстреляли окрестности Бачевска (село, вблизи которого находится пункт пропуска через государственную границу) и Шосткинский район Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, всего было около пяти прилетов из миномета.
К счастью, в результате вражеских обстрелов Сумщины никто не пострадал.
Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области. По информации Оперативного командования Север, около 07.35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России на направлении Бояро-Лежачев.
Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на Слобожанском направлении российские войска прибегают к систематическим обстрелам, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также пополняют потери вооружения и военной техники.
Сдержать подразделения Сил обороны россияне пытаются и на Харьковском направлении. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.