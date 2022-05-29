Май, 29 в 15:49

Российские войска около 13.00 с территории РФ обстреляли окрестности Бачевска (село, вблизи которого находится пункт пропуска через государственную границу) и Шосткинский район Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, всего было около пяти прилетов из миномета.

К счастью, в результате вражеских обстрелов Сумщины никто не пострадал.

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Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области. По информации Оперативного командования Север, около 07.35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России на направлении Бояро-Лежачев.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на Слобожанском направлении российские войска прибегают к систематическим обстрелам, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также пополняют потери вооружения и военной техники.

Сдержать подразделения Сил обороны россияне пытаются и на Харьковском направлении. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.