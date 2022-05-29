Карта боевых действий на 29.05.2022 – ситуация на фронте
29 мая российские военные продолжают активные боевые действия на Востоке Украины.
Карта боевых действий в Украине на 29.05.2022
На Слобожанском направлении враг производит систематические обстрелы, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также восполняет потери вооружения и военной техники.
Сдержать подразделения Сил обороны россияне пытаются и на Харьковском направлении.
Там за сутки захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая и дистанционного миновали местность на вероятных направлениях действий Сил обороны.
Усиленно разведывал ситуацию враг на Славянском направлении. Основные усилия армия РФ сосредоточила на удержании занятых позиций, создании условий восстановления наступления и пополнении потерь и запасов.
Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и т. д., и продолжили наносить авиаудары в районе Долгенького.
На Донецком направлении захватчики ведут наступательные действия, активно применяя силы и средства ракетных войск, артиллерии, радиоэлектронной борьбы и увеличив интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.
На Лиманском направлении на 29 мая враг усиливает группировку и применял в течение суток штурмовую авиацию вблизи Дибровы.
Не оставляют россияне попытки закрепиться в районе города Лиман.
Продолжаются бои на Северодонецком направлении. При поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Северодонецка.
Нанесли авиационные удары российские военные в районе Устиновки и близ Яковлевки.
В районе села Боброво под Северодонецком оккупанты, понеся потери, отошли на ранее занятые позиции.
Так же пришлось сделать россиянам и после наступательных и штурмовых действий в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка на Бахмутском направлении.
Неудачным было наступление для РФ в районах населенных пунктов Каменка и Веселое на Авдеевском направлении.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру вдоль линии столкновения.
На Южнобужском направлении украинские подразделения своим наступлением нанесли врагу урон и заставили их занять оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.
Сейчас россияне пытаются восстановить утраченные позиции, перебрасывая резервы на угрожающие направления.
Кроме того, российские оккупанты, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степовая Долина, Луч, Партизаны, Червоный Яр, Трудолюбовка и т.д.
На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
В Приднестровском регионе Молдовы продолжаются ограничительные меры. Там идет усиленная проверка инфраструктуры, транспорта и граждан.
На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках проверки сил реагирования Вооруженных сил Беларуси.
Не уменьшается угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории по украинским инфраструктурным объектам.
В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, россияне прикрывают участок границы с Украиной. Также за сутки захватчики обстреляли из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.
Потери РФ на 29 мая 2022
- личного состава – около 30 150 (+150),
- танков ‒ 1 338 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12),
- артиллерийских систем – 631 (+3),
- реактивных систем залпового огня ‒ 203,
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 207,
- вертолетов – 174,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
- крылатых ракет – 116,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 240 (+14),
- специальной техники – 48.
Полномасштабная война в Украине длится уже 95-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW