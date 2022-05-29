Май, 29 в 9:14

29 мая российские военные продолжают активные боевые действия на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 29.05.2022

На Слобожанском направлении враг производит систематические обстрелы, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также восполняет потери вооружения и военной техники.

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Сдержать подразделения Сил обороны россияне пытаются и на Харьковском направлении.

Там за сутки захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая и дистанционного миновали местность на вероятных направлениях действий Сил обороны.

Усиленно разведывал ситуацию враг на Славянском направлении. Основные усилия армия РФ сосредоточила на удержании занятых позиций, создании условий восстановления наступления и пополнении потерь и запасов.

Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и т. д., и продолжили наносить авиаудары в районе Долгенького.

На Донецком направлении захватчики ведут наступательные действия, активно применяя силы и средства ракетных войск, артиллерии, радиоэлектронной борьбы и увеличив интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении на 29 мая враг усиливает группировку и применял в течение суток штурмовую авиацию вблизи Дибровы.

Не оставляют россияне попытки закрепиться в районе города Лиман.

Продолжаются бои на Северодонецком направлении. При поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Северодонецка.

Нанесли авиационные удары российские военные в районе Устиновки и близ Яковлевки.

В районе села Боброво под Северодонецком оккупанты, понеся потери, отошли на ранее занятые позиции.

Так же пришлось сделать россиянам и после наступательных и штурмовых действий в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка на Бахмутском направлении.

Неудачным было наступление для РФ в районах населенных пунктов Каменка и Веселое на Авдеевском направлении.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении украинские подразделения своим наступлением нанесли врагу урон и заставили их занять оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Сейчас россияне пытаются восстановить утраченные позиции, перебрасывая резервы на угрожающие направления.

Кроме того, российские оккупанты, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степовая Долина, Луч, Партизаны, Червоный Яр, Трудолюбовка и т.д.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В Приднестровском регионе Молдовы продолжаются ограничительные меры. Там идет усиленная проверка инфраструктуры, транспорта и граждан.

На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках проверки сил реагирования Вооруженных сил Беларуси.

Не уменьшается угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории по украинским инфраструктурным объектам.

В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, россияне прикрывают участок границы с Украиной. Также за сутки захватчики обстреляли из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.

Потери РФ на 29 мая 2022

личного состава – около 30 150 (+150),

танков ‒ 1 338 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12),

артиллерийских систем – 631 (+3),

реактивных систем залпового огня ‒ 203,

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 207,

вертолетов – 174,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет – 116,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2 240 (+14),

специальной техники – 48.

Полномасштабная война в Украине длится уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW