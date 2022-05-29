Травень, 29 в 15:49

Російські війська близько 13.00 з території РФ обстріляли околиці Бачівська (село, поблизу якого розташований пункт пропуску через державний кордон) та Шосткинський район у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, загалом було близько п’яти прильотів з міномету.

На щастя, внаслідок ворожого обстрілу Сумщини ніхто не постраждав.

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Вранці 29 травня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. За інформацією Оперативного командування Північ, близько 07.35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території Росії на напрямку Бояро-Лежачів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Слобожанському напрямку російські війська вдаються до систематичних обстрілів, щоб завадити подальшому просуванню українських підрозділів у бік державного кордону, а також поповнюють втрати озброєння та військової техніки.

Стримати підрозділи Сил оборони росіяни намагаються й на Харківському напрямку. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.