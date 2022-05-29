П’ять прильотів: окупанти обстріляли околиці Бачівська на Сумщині
Російські війська близько 13.00 з території РФ обстріляли околиці Бачівська (село, поблизу якого розташований пункт пропуску через державний кордон) та Шосткинський район у Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, загалом було близько п’яти прильотів з міномету.
На щастя, внаслідок ворожого обстрілу Сумщини ніхто не постраждав.
Вранці 29 травня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. За інформацією Оперативного командування Північ, близько 07.35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території Росії на напрямку Бояро-Лежачів.
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Слобожанському напрямку російські війська вдаються до систематичних обстрілів, щоб завадити подальшому просуванню українських підрозділів у бік державного кордону, а також поповнюють втрати озброєння та військової техніки.
Стримати підрозділи Сил оборони росіяни намагаються й на Харківському напрямку. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.