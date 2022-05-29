Около 20 взрывов: оккупанты обстреляли пограничные территории Сумщины
Российские оккупанты утром в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области. Об этом сообщает Оперативное командование Север.
По информации наших военных, около 07.35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России на направлении Бояро-Лежачев. Потерь среди личного состава и техники нет.
Вечером 28 мая Государственная пограничная служба Украины также сообщала, что российская авиация обстреляла ракетами пограничные районы Сумской области. Вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами.
Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что 29 мая российские военные продолжают активные боевые действия на Востоке Украины.
Кроме того, на Слобожанском направлении враг прибегает к систематическим обстрелам, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также пополняет потери вооружения и военной техники.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Источник: Оперативное командование Север
Фото: ГПСУ