Май, 29 в 10:22

Российские оккупанты утром в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области. Об этом сообщает Оперативное командование Север.

По информации наших военных, около 07.35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России на направлении Бояро-Лежачев. Потерь среди личного состава и техники нет.

Вечером 28 мая Государственная пограничная служба Украины также сообщала, что российская авиация обстреляла ракетами пограничные районы Сумской области. Вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами.

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Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что 29 мая российские военные продолжают активные боевые действия на Востоке Украины.

Кроме того, на Слобожанском направлении враг прибегает к систематическим обстрелам, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских подразделений в сторону государственной границы, а также пополняет потери вооружения и военной техники.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Оперативное командование Север

Фото: ГПСУ