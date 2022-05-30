Май, 30 в 15:15

Эвакуацию из Луганской области официально остановили. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, что оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей, в результате чего погиб французский журналист.

— Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации. Патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию, – написал он в своем Telegram-канале.

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