Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли авто, которое ехало за людьми: эвакуацию из Луганщины остановили

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты обстреляли авто, которое ехало за людьми: эвакуацию из Луганщины остановили

Эвакуацию из Луганской области официально остановили. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, что оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей, в результате чего погиб французский журналист.

— Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации. Патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию, – написал он в своем Telegram-канале.

Дополняется…

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка